Доктор Мясников назвал лекарства, которые могут стать опасными для сердца
Александр Мясников, телеведущий и главный врач московской больницы №71, рассказал, какие препараты могут вызвать осложнения в виде нарушения ритма сердца.
Доктор Мясников рассказал, что сердечные гликозиды, антибиотики, особенно в сочетании с мочегонными, препараты для лечения гипертонии, а также мочегонные и сосудосужающие капли в нос. Последние также вызывают привыкание.
- Сосудосуживающие препараты иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом, - сообщил Мясников в программе "О самом главном".
Мясников также напомнил, что препараты от изжоги могут привести к дефициту калия и магния, который в свою очередь спровоцирует аритмию.
Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Мясников рассказал, какие моменты в поведении врача могут указать на его некомпетентность.
ИСТОЧНИК KP.RU