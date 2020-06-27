На Аляске нашли останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:36:52+03:00

Самолёт, врезавшийся в гору Гэннетт, с годами сполз к подножию

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В США военные нашли новые фрагменты останков погибших при авиакатастрофе, случившейся в 1952 году, сообщает Associated Press.

Во время раскопок, кроме останков, нашли их личные вещи: почтовые марки, фигурку Будды, лётный костюм и график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне.

22 ноября 1952 года военный самолёт C-124 Globemaster во время рейса из Вашингтона на Аляску, врезался в гору Гэннетт. Погибли 52 человека, а их останки не удалось извлечь. Со временем самолёт сполз к подножию горы Гэннетт и врос в ледник Колони.

В 2012 году специалисты смогли начать поиск останков, обнаружив на леднике спасательный плот.

Сейчас удалось опознать останки 43 человек. Военные стараются найти, идентифицировать и передать родственникам останки погибших как можно скорее. По заявлению главы отдела авиационной базы ВВС в Довере Шелби Йоакум, на это осталось всего несколько лет, а затем обломки самолёта опустятся в озеро Джордж.

ИСТОЧНИК KP.RU