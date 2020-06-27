В Конгрессе США проголосовали за признание Вашингтона отдельным штатом

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:16:12+03:00

Если закон примут в сенате и его подпишет Трамп, в Америке станет 51 штат

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Палата представителей США приняла проект закона о предоставлении столице страны статуса отдельного штата. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

За принятие закона о создании нового, 51-го штата, проголосовали 232 конгрессмена, а против - 180. Теперь закон должны принять в сенате, где большинство принадлежит республиканцам, а они против наделения Вашингтона статусом отдельного штата. Даже если закон примет сенат, его должен подписать президент США Дональд Трамп, который ранее обещал наложить на него вето.

Вашингтон, округ Колумбия, при получении статуса штата получит и представительство в конгрессе. В публикации The Wall Street Journal отмечается, что на некоторых автомобильных номерах Вашингтона написано: "Платим налоги, но не имеем представительства".

Республиканцы против этого закона, поскольку считают, что руководство города неспособно управлять отдельно своей территорией, а демократы при его принятии пытаются расположить к себе жителей Вашингтона, чтобы укрепить своё положение в Конгрессе.

ИСТОЧНИК KP.RU