2020-06-27T10:38:57+03:00
В мире

"Турецкий поток" будет продлён до Венгрии

Венгерский газотранспортный оператор одобрил строительство газопровода
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли «Турецкий поток» 8 январяПрезиденты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли «Турецкий поток» 8 январяФото: REUTERS
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Венгерский газотранспортный оператор FGSZ принял инвестрешение о строительстве продолжения "Турецкого потока". Газопровод мощностью 6 миллиардов куб. м в год будет соединён с сербским участком. Ожидается, что "Турецкий поток" будет транспортировать газ в страну.

- Наблюдательный совет FGSZ Ltd. принял инвестиционное решение в соответствии с решением MEKH [Венгерского регулятора в области энергетики и коммунальных услуг], - сказано в заявлении на сайте компании.

Новый газопровод планируют ввести в эксплуатацию до октября 2021 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Путин пообещал во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, что страна будет обеспечена газом. Газ в Сербию должен пойти через "Турецкий поток".

8 января Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".

ИСТОЧНИК KP.RU

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