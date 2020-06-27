В России выявлено 6 582 новых заражённых коронавирусом
Скончались 188 человек
За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за минувшие сутки выявлено 6 852 новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня новые пациенты зафиксированы во всех 85 регионах страны. 30% среди новых заболевших не имели симптомов коронавируса. Общее число заразившихся достигло 627 646.
Число погибших от коронавируса за последние сутки составило 188 человек, всего в России умерли 8 969 человек с подтверждённым диагнозом коронавируса.
За сутки выздоровели 9 200 человек, всего в стране вылечились от COVID-19 393 352 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU