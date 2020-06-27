2020-06-27T10:51:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В России выявлено 6 582 новых заражённых коронавирусом

Скончались 188 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионахЗа последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за минувшие сутки выявлено 6 852 новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня новые пациенты зафиксированы во всех 85 регионах страны. 30% среди новых заболевших не имели симптомов коронавируса. Общее число заразившихся достигло 627 646.

Число погибших от коронавируса за последние сутки составило 188 человек, всего в России умерли 8 969 человек с подтверждённым диагнозом коронавируса.

За сутки выздоровели 9 200 человек, всего в стране вылечились от COVID-19 393 352 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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