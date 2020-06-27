Мишустин продлил срок президентских выплат медработникам
Срок президентских выплат медработникам увеличится. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В субботу об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев - в июле и августе", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что премьер-министр поручил контролировать этот процесс главам регионов. Медики должны получить выплаты в кратчайшие сроки.
Напомним, что выплаты врачам были введены по поручению главы государства Владимира Путина. Врачи, которые борются с короновирусом получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Также медикам компенсируется проезд до места работы.
ИСТОЧНИК KP.RU