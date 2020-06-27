2020-06-27T11:04:14+03:00
Общество

Мишустин продлил срок президентских выплат медработникам

За работу с коронавирусными больными медики будут получать надбавки еще два месяца
Анастасия РЫШКОВА
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникамМишустин подписал постановление о продлении выплат медработникамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Срок президентских выплат медработникам увеличится. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В субботу об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев - в июле и августе", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что премьер-министр поручил контролировать этот процесс главам регионов. Медики должны получить выплаты в кратчайшие сроки.

Напомним, что выплаты врачам были введены по поручению главы государства Владимира Путина. Врачи, которые борются с короновирусом получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Также медикам компенсируется проезд до места работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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