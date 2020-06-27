Коронавирус нашли у главы аппарата президента Киргизии

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:01:22+03:00

Ранее Жээнбеков не смог присутствовать на параде в Москве из-за выявленного заражения в его делегации

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Тест на коронавирус руководителя аппарата президента Киргизии показал положительный результат, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 24 июня президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову пришлось отказаться от присутствия на параде в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, поскольку коронавирус был выявлен у завотделом внешней политики президентского аппарата Данияра Сыдыкова и у сотрудника службы охраны.

После возвращения в Киргизию им были проведены повторные тесты, и обоих членов делегации госпитализировали.

Сайт KP.ru также сообщил, что тест президента Жээнбекова на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее на сайте также писали, что Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог прибыть в Москву для участия в Параде Победы в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у двух членов киргизской делегации.

ИСТОЧНИК KP.RU