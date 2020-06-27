В МИД РФ назвали статью о России в Афганистане фейком американской разведки
Статья The New York Times о тайном предложении России для афганских боевиков о награде за убийство военных коалиции - фейк, созданный американской разведкой, заявили в Министерстве иностранных дел России.
- Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь, - передаёт ТАСС ответ представителей МИДа.
В министерстве также добавили, что нельзя ждать ничего иного от разведки, которая "с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане".
Российский МИД также напомнил, что разведка США замешана в доказанных инцидентах участия в наркотрафике в Афганистане и оплате контрактов по различным проектам деньгами американских налогоплательщиков.
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что американские разведслужбы распространяют подобные фейки на фоне мирных переговоров между талибами и Кабулом, которым способствовали в том числе российские дипломаты.
- Их чувства понятны - не хочется терять вышеупомянутые источники "левых" доходов, - уточнили в МИДе.
ИСТОЧНИК KP.RU