2020-06-27T12:34:42+03:00
В мире

В МИД РФ назвали статью о России в Афганистане фейком американской разведки

В публикации NYT сказано, что Москва якобы тайно предложила афганским боевикам награду за убийство военных коалиции
Ася КУЗНЕЦОВА
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В МИД РФ назвали фейком сообщения в СМИ США о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в АфганистанеВ МИД РФ назвали фейком сообщения в СМИ США о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в АфганистанеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Статья The New York Times о тайном предложении России для афганских боевиков о награде за убийство военных коалиции - фейк, созданный американской разведкой, заявили в Министерстве иностранных дел России.

- Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь, - передаёт ТАСС ответ представителей МИДа.

В министерстве также добавили, что нельзя ждать ничего иного от разведки, которая "с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане".

Российский МИД также напомнил, что разведка США замешана в доказанных инцидентах участия в наркотрафике в Афганистане и оплате контрактов по различным проектам деньгами американских налогоплательщиков.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что американские разведслужбы распространяют подобные фейки на фоне мирных переговоров между талибами и Кабулом, которым способствовали в том числе российские дипломаты.

- Их чувства понятны - не хочется терять вышеупомянутые источники "левых" доходов, - уточнили в МИДе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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