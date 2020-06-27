Марго Робби сыграет главную роль в новой серии "Пиратов Карибского моря"

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:35:04+03:00

Сценарист Кристина Ходсон создала фильм о Харли Квинн, "Бамблби", а также сериалы "Флэш" и "Бэтгёрл"

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Главными героями новой истории вселенной "Пиратов Карибского моря" от студии Disney станут женские персонажи. Главную роль сыграет актриса Марго Робби, сообщил The Hollywood Reporter.

Сценаристом картины станет Кристина Ходсон, которая уже работала с Марго Робби над фильмом "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Ходсон также стала автором сценария для фильма "Бамблби" и сериалов о супергероях "Флеш" и "Бэтгёрл".

В создании сценария также примут участие сам автор трилогии Тед Эллиот и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мэйзин. Продюсером обеих картин был Джерри Брукхаймер. Он и придумал "Пиратов Карибского моря" в начале века.

Традиционно главная роль в "Пиратах Карибского моря" всегда была за Капитаном Джеком Воробьём в исполнении Джонни Деппа.

ИСТОЧНИК KP.RU