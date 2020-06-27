В России отменили требование справки об отсутствии коронавируса для заселения в санаторий
Роспотребнадзор отменил требование, согласно которому все отдыхающие должны были предоставить перед заселением в санатории справку об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сказано в обновлённых рекомендаций ведомства, которые глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила 23 июня.
При этом отдыхающим по-прежнему надо будет предоставить справку о том, что они не контактировали с зараженными коронавирусом в течение последних 14 дней. Справка должна быть выдана не больше, чем за три дня до заселения.
Также Роспотребнадзор разрешил санаториям учреждениям заселять в один номер до двух человек, не проживающих вместе и не являющихся родственниками. Больше двух в номере могут жить только члены одной семьи или сопровождающие.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что Ростуризм опубликовал действующие ограничения по въезду в иностранные государства для жителей России из-за пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU