В США популярный рэпер погиб в перестрелке

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:14:11+03:00

Известный США рэпер в Huey (Лоуренс Фрэнкс) погиб во время перестрелки в Сент-Луисе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнитель Huey и ещё один 21-летний мужчина получили огнестрельные ранения

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В США рэпер Huey получил смертельное ранение в перестрелке, сообщает CNN. Рэпера доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Вместе с Huey огнестрельное ранение получил 21-летний мужчина. Врачи считают, что он пойдёт на поправку.

В перестрелке, случившейся в городе Сеинт-Луис, штат Миссури, по информации полиции, участвовали 10 человек. Пока ни один из них не задержан.

Настоящее имя исполнителя Лоуренс Фрэнкс, ему был 31 год. Huey стал известен после выхода в 2006 году трека "Pop, Lock and Drop It".

ИСТОЧНИК KP.RU