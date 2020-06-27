2020-06-27T12:14:11+03:00
В мире

В США популярный рэпер погиб в перестрелке

Исполнитель Huey и ещё один 21-летний мужчина получили огнестрельные ранения
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Известный США рэпер в Huey (Лоуренс Фрэнкс) погиб во время перестрелки в Сент-ЛуисеИзвестный США рэпер в Huey (Лоуренс Фрэнкс) погиб во время перестрелки в Сент-ЛуисеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В США рэпер Huey получил смертельное ранение в перестрелке, сообщает CNN. Рэпера доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Вместе с Huey огнестрельное ранение получил 21-летний мужчина. Врачи считают, что он пойдёт на поправку.

В перестрелке, случившейся в городе Сеинт-Луис, штат Миссури, по информации полиции, участвовали 10 человек. Пока ни один из них не задержан.

Настоящее имя исполнителя Лоуренс Фрэнкс, ему был 31 год. Huey стал известен после выхода в 2006 году трека "Pop, Lock and Drop It".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия и Турция обсуждают возобновление туризма
Жена из индийской пары, у которых долго не получалось завести детей, оказалась мужчиной
Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять в номера незнакомых людей
В Москве водитель Jaguar пытался откупиться взяткой в 300 тысяч рублей, но не получилось
В США популярный рэпер погиб в перестрелке
В России отменили требование справки об отсутствии коронавируса для заселения в санаторий
Марго Робби сыграет главную роль в новой серии "Пиратов Карибского моря"
В МИД РФ назвали статью о России в Афганистане фейком американской разведки
Футбольный клуб "Динамо" раскрыл, сыграет ли против ЦСКА основным составом
Мишустин продлил срок президентских выплат медработникам
Коронавирус нашли у главы аппарата президента Киргизии
В России выявлено 6 582 новых заражённых коронавирусом
"Турецкий поток" будет продлён до Венгрии
В Конгрессе США проголосовали за признание Вашингтона отдельным штатом
Валерий Лимаренко: «Что значит быть молодым душою? Это значит желать учиться»
На Аляске нашли останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Доктор Мясников назвал лекарства, которые могут стать опасными для сердца
Россиянин признал свою вину в киберпреступлениях перед американским судом
Учёный сообщил, сколько доз вакцин потребуется для коллективного иммунитета к коронавирусу
Кардиолог рассказал, какие растительные добавки помогут перенести жару
В Раде рассказали о тайном меморандуме с МВФ, требующем сокращения населения
Последние новости на утро 27 июня 2020: Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет
Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Трамп подписал указ о защите американских памятников
Посольство России в США сообщило об угрозах дипломатам из-за лживых публикаций в СМИ
Во Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского