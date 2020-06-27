2020-06-27T12:29:49+03:00
Туризм

Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять в номера незнакомых людей

Ведомство расширило свои рекомендации по размещению отдыхающих
Анастасия РЫШКОВА
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Роспотребнадзор изменил правила заселения отдыхающих после коронавирусаРоспотребнадзор изменил правила заселения отдыхающих после коронавирусаФото: Виталий КАРНАУХ
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Санаторно-курортные учреждения смогут заселять в один номер до двух человек. Об этом сказано в обновленных рекомендациях на сайте Роспотребнадзора. При этом гости могут не являться членами одной семьи и не быть знакомы друг с другом.

"При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного - двух человек в номер за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи", - сказано в документе.

Касательно масок и перчаток, то их придется носить в санаторно-курортных учреждениях только в закрытых помещениях, где есть большое скопление людей. Специалистам оздоровительных комплексов разрешается проводить групповые процедуры, но при соблюдении дистанции 1,5 метра.

Напомним, что в первых рекомендациях ведомства, после снятия ограничений связанных с коронавирусом, сказано, что в санаториях должны заселять по одному человеку в номер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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