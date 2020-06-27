В Москве водитель Jaguar пытался откупиться взяткой в 300 тысяч рублей, но не получилось
На западе Москвы нарушивший правила дорожного движения водитель автомобиля Jaguar пытался дать инспектору ГИБДД взятку в размере 300 тысяч рублей, чтобы избежать медосвидетельствования. Нарушителя доставили в полицию.
Теперь его могут лишить прав, а за крупную взятку наказать лишением свободы на срок до 12 лет.
- Инцидент произошел в ночь на субботу на западе столицы. Инспектор Госавтоинспекции остановил для проверки автомобиль Jaguar. При этом водитель вёл себя странно, пройти освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков отказался, а полицейскому предложил взятку в 300 тысяч рублей, от которой тот отказался, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU