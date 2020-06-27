Жена из индийской пары, у которых долго не получалось завести детей, оказалась мужчиной

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:08:53+03:00

Индианка, которая не могла забеременеть и обратилась к врачу из-за боли в животе, оказалась мужчиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Индийская пара из Калькутты, состоявшая в браке 9 лет, долго пыталась завести ребёнка, не понимая, почему ничего не получается. О том, что они оба - мужчины, пара узнала, когда супруга обратилась к врачам из-за болей в животе.

При обследовании врачи заметили, что у женщины нет яичников, а затем выяснили, что у пациентки никогда не было менструации. При этом у неё есть грудь, женский голос и женские наружные половые органы, сообщает издание Gulf News.

После проведения кариотипирования, врачи выяснили, что индианка на самом деле мужчина: её половые хромосомы XY определяют её как мужскую особь.

Поскольку это генетическое заболевание, врачи обследовали всю семью девушки, и обнаружили, что её 28-летняя сестра и две тёти также являются мужчинами. Проблема скорее всего проявится и в будущих поколениях.

Причиной боли, которые беспокоили её, оказался рак яичка, что стало ещё одним потрясением для семьи, рассказал онколог Анупам Дутта. Сейчас женщина проходит курс химиотерапии. Врачи считают, что паре стоит жить, как прежде.

Появление мальчика со всеми биологическими внешними признаками девочки встречается 1 раз на 22 тысячи мужчин и носит название "Синдром Морриса". Иначе его ещё называют синдромом нечувствительности к андрогенам.

ИСТОЧНИК KP.RU