2020-06-27T13:55:03+03:00
Общество

Автор логотипа I love NY умер в США

Дизайнер скончался на 92-году жизни
Анастасия РЫШКОВА
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Надпись стала символом Нью-ЙоркаНадпись стала символом Нью-ЙоркаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Автор и дизайнер известного на весь мир логотипа I love NY Милтон Глейзер умер на 92-м году жизни. Художник имел много проблем со здоровьем, включая почечную недостаточность, проблемы с сердцем. Причиной смерти медики назвали инсульт, сообщает газета The New York Post. Общественности о смерти Глейзера сообщила его жена.

Автор популярного логотипа I❤️NY Милтон Глейзер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автор популярного логотипа I❤️NY Милтон ГлейзерФото: GLOBAL LOOK PRESS

Милтон Глейзер известен, как основатель журнала New York Magazine. До 1977 года он являлся его президентом. Он прославился на весь мир после того, как предложил заменить слово Love на сердечко, в выражении I Love New York. После этого он решил сократить до аббревиатуры и название самого американского города. Логотип дизайнера стал символом поп-культуры не только в Америке, но и по всему миру. Идея Глейзера понравилась и другим мировым столицам, после чего появилась одежда и сувениры с надписями: I love PARIS, I love BERLIN, I love MADRID, I love MOSCOW и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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