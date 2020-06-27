2020-06-27T13:45:49+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали отказ Минтруда от выплат на детей 16-18 лет

Ярослав Нилов не согласен с решением и аргументацией министерства
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ярослав Нилов отметил, что выплаты для семей с детьми до 16 лет назначались без учёта критерия нуждаемостиЯрослав Нилов отметил, что выплаты для семей с детьми до 16 лет назначались без учёта критерия нуждаемостиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал в эфире Радио "Комсомольская правда" отказ Минтруда поддержать выплаты семьям с детьми 16 и 17 лет.

Напомним, сегодня, 27 июня, автор инициативы, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало идею включить в список семей, имеющих право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, семьи с подростками в возрасте 16 и 17 лет.

Нилов ответил, что он категорически с решением Минтруда и аргументацией ведомства, указавшей причиной отказа возможность детей работать с 16 лет. Он отметил, что работать в России по трудовому кодексу можно с 14 лет, однако многие подростки ещё учатся.

Также Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике обратил внимание на то, что выплаты для семей с детьми до 16 лет назначались без учёта критерия нуждаемости.

- Таким образом, эти суммы имели и имеют ещё право получить и дети олигархов, и дети из благополучных, состоятельных семей, для кого сумма 10 тысяч – это один поход в кафе или ресторан. И наоборот, есть семьи, которые живут за чертой бедности. Для них это серьёзное подспорье и серьёзная поддержка, - отметил Нилов.

Он также призвал всех, кто не нуждается в этой поддержке, не подавать заявку на неё, а оставшиеся от выделенных средства направить на дальнейшую поддержку семей с детьми, "а не вернуть в бюджет и растворить в общей денежной массе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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