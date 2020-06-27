Всемирный банк предоставил Украине $350 млн первого займа
Совет исполнительных директоров Всемирного банка решил предоставить Украине заём в размере 350 миллионов долларов для поддержки реформ, критически необходимых для экономического восстановления страны.
Основные экономические реформы, поддерживаемые Всемирным банком, коснутся:
Укрепления земельного и кредитного рынков. Для этого планируется создать эффективный рынок сельскохозяйственных земель, а также решить проблему кредит в госбанках;
Ограничение монополий и поддержка организаций, занимающихся борьбой с коррупцией;
Изменений в газовом секторе;
Укрепление социальной защиты пожилого населения, самого уязвимого перед коронавирусом.
Также отмечается, что переданный Всемирным банком заём был первым из двух запланированных. Вторую часть направят на дальнейшую разработку земельной реформы, а также на увеличение пенсий пожилым.
После присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году, государству перевели около 14 миллиардов долларов, поддерживая более 80 проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU