Роскосмос назвал недостатки корабля Илона Маска

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:08:33+03:00

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Роскосмос опубликовал материалы, в которых описаны недостатки корабля, созданного Илоном Маском. По оценке специалистов в Crew Dragon ими являются: размещение двигателей системы аварийного спасения за стеной кабины, ее несоразмерность и отсутствие изолированного в специальный отсек туалета.

"Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения", — сказано в исследовании.

Ученые также вспомнили и про взрыв на наземном стенде при испытаниях системы аварийного спасения в апреле 2019 года и про переоснащение корабля креслами для экипажа. В кабину корабля, созданного компанией SpaceX Илона Маска, может вместиться семь астронавтов. Но НАСА сократило экипаж до 4 человек.

Также при всей своей современности и оснащенности на корабле не продумана санитарная зона. Летавшие астронавты все время жаловались на туалет. По их описанию, он отделяется символической шторкой в то время, как на "Союзе" туалет размещен в отдельном бытовом отсеке.

Но специалисты считают, что с появлением Crew Dragon США получили качественный космический корабль, значительно отличающийся от Space Shuttle.

Напомним, что корабль Илона Маска впервые слетал на МКС в беспилотном режиме в марте прошлого года. Запуск космического аппарата с космонавтами на борту состоялся в мае этого года. На станцию отправились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

ИСТОЧНИК KP.RU