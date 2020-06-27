2020-06-27T16:09:07+03:00
Общество

Украина поблагодарила Facebook за «переименование» Киева

Соцсеть отказалась от использования транслитерации украинской столицы с русского языка
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Украина поблагодарила Facebook за «переименование» КиеваУкраина поблагодарила Facebook за «переименование» КиеваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Facebook решил изменить неписаные Киева на английском языке, и отказался от использования транслитерации Киева с русского языка. Таким образом из «Kiev» превратился в «Kyiv». За такое «переименование» украинской столицы соцсеть поблагодарил министр иностранных дел незалежной Дмитрий Кулеба и отметил, что старые отметки с названием Киева это переименование не затронет, а новые станут «правильными».

«Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка. Важно: старые, уже выставленные в прошлом бирки и отметки, все еще существуют (…) Но главное, что отныне наша столица будет писать правильно», - написал глава украинского МИД в своем Facebook.

По словам министр, всего две маленькие буквы в названии украинской столицы «формируют массовое сознание англоязычного мира», и теперь учат пользователей соцсети к пониманию того, что «Украина - это Украина».

«Благодарю Facebook за это решение. Столица Украины имеет право на транслитерацию с украинского, а не русского языка», - добавил он.

Напомним, незалежная начала указывать «Kyiv» вместо привычного «Kiev» в английской транскрипции украинская столица еще в начале 2019 года. Такое решение ранее принял Совет США по географическим названиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саакашвили признал, что Россия опередила Украину в проведении экономических реформ
«Доверительный диалог продолжается»: Макрон намерен вскоре посетить Россию
Украина поблагодарила Facebook за «переименование» Киева
На здании посольства Британии в Москве вывесили радужный флаг ЛГБТ
Саакашвили заявил, что в Украине не существует государства
Роскосмос назвал недостатки корабля Илона Маска
Всемирный банк предоставил Украине $350 млн первого займа
Автор логотипа I love NY умер в США
В Госдуме прокомментировали отказ Минтруда от выплат на детей 16-18 лет
Россия и Турция обсуждают возобновление туризма
Жена из индийской пары, у которых долго не получалось завести детей, оказалась мужчиной
Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять в номера незнакомых людей
В Москве водитель Jaguar пытался откупиться взяткой в 300 тысяч рублей, но не получилось
В США популярный рэпер погиб в перестрелке
В России отменили требование справки об отсутствии коронавируса для заселения в санаторий