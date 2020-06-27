Украина поблагодарила Facebook за «переименование» Киева

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:09:07+03:00

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Facebook решил изменить неписаные Киева на английском языке, и отказался от использования транслитерации Киева с русского языка. Таким образом из «Kiev» превратился в «Kyiv». За такое «переименование» украинской столицы соцсеть поблагодарил министр иностранных дел незалежной Дмитрий Кулеба и отметил, что старые отметки с названием Киева это переименование не затронет, а новые станут «правильными».

«Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка. Важно: старые, уже выставленные в прошлом бирки и отметки, все еще существуют (…) Но главное, что отныне наша столица будет писать правильно», - написал глава украинского МИД в своем Facebook.

По словам министр, всего две маленькие буквы в названии украинской столицы «формируют массовое сознание англоязычного мира», и теперь учат пользователей соцсети к пониманию того, что «Украина - это Украина».

«Благодарю Facebook за это решение. Столица Украины имеет право на транслитерацию с украинского, а не русского языка», - добавил он.

Напомним, незалежная начала указывать «Kyiv» вместо привычного «Kiev» в английской транскрипции украинская столица еще в начале 2019 года. Такое решение ранее принял Совет США по географическим названиям.

ИСТОЧНИК KP.RU