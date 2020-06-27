«Доверительный диалог продолжается»: Макрон намерен вскоре посетить Россию

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:28:25+03:00

Французский лидер отметил, что Париж и Москва «продвигаются вперед» в решении некоторых важных вопросов

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Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о своих планах в скором времени посетить Россию и продолжить доверительный диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Доверительный диалог, начатый с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, продолжается (…) Мы продвигаемся вперед, и я скоро поеду в Россию», - заявил французский лидер.

Среди вопросов, по которым Париж и Москва «продвигаются вперед» Макрон назвал безопасность в Европе, региональные конфликты, а также климат, в том числе таяние вечной мерзлоты в Арктике.

В минувшую пятницу, 26 июня, два президента обсудили широкому спектр вопросов в ходе видеоконференции. Лидеры поговорили о развитии двусторонних отношений, борьбе с коронавирусом и урегулировании конфликтов в Сирии, Ливии, а также на Украине.

Напомним, Макрон планировал приехать в Москву на День Победы 9 мая, однако поездка не состоялась из-за сложной эпидемиологической ситуации. Накануне подтвердил свое приглашение посетить Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU