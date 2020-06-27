2020-06-27T17:51:00+03:00
Спорт

Рой Джонс о храме Вооруженных сил России: «Это лучшее, что я видел»

Знаменитый боксер посетил мемориальный комплекс «Дорога памяти»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рой ДжонсРой ДжонсФото: Минобороны РФ
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Знаменитый боксер Рой Джонс-младший посетил территорию Главного храма Вооруженных сил России, а также мемориальный комплекс «Дорога памяти» и назвал это лучшим зрелищем.

«Это лучшее, что я видел. Что-то есть, что отличает русских от других. Они все делают правильно. Мы делаем все правильно", - сказал российский и американский спортсмен

В Минобороны России уточнили, что Рой Джонс посетил зал союзников, где услышал музыку времен Второй мировой войны, а также склонил голову около памятника Матерям победителям и оставил третью запись в книге почетных гостей «Дороги Памяти».

Напомним, ранее музейный комплекс «Дорога памяти» на территории парка «Патриот» посетил президент России Владимир Путин, и также оставил запись в книге почетных гостей.

Как писал сайт kp.ru, протяженность галереи «Дорога памяти» составляет 1 418 метров, по числу дней Великой Отечественной войны. Всего в архиве свыше 30 миллионов имен, который постоянно пополняется, а виртуальный фотоархив «Река времени» рассказывает обо всех, кто встал на защиту Родины в

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рой Джонс о храме Вооруженных сил России: «Это лучшее, что я видел»
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