Туроператоры аннулируют июльские туры в другие страны

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:10:46+03:00

Путешественники могут изменить даты и направление своих поездок

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Крупные туроператоры уже не надеются на возобновление международного туризма в ближайший месяц, и во избежание рисков аннулируют туры с вылетами на июль, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как передает «Интерфакс-Туризм», АТОР уточняет, что о намерении отменять туры сообщили туроператоры PEGAS Touristik, ANEX Tour, Coral Travel, TEZ Tour, а также «Интурист».

Coral Travel дает возможность перебронировать свою поездку на любой маршрут и даты до конца следующего года, а уплаченные средства будут доступны на условиях акции «Возрождение!».

PEGAS Touristik также отменил туры на июль, и дают право перебронировать поездки на другие даты. В ANEX Tour аннулировал туры в Турцию с 1 по 15 июля, по ряду других направлений - до конца июля, их также можно перенести на различных условиях.

TEZ Tour отменил туры в Турцию и на Кипр до 17.07 включительно, а в Грецию, Италию, Испанию - до 31.07. Перенести поездки можно на другие даты на основе чартерной перевозки без доплат по направлениям: Болгария, Греция, Италия, Испания, Турция, Кипр.

«Интурист» отменяет зарубежные туры с датами вылета до 16 июля, а перенос без доплат возможен на любые даты текущего и следующего годов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что Евросоюз отказался открыть границы для россиян 1 июля в связи с эпидемиологической ситуацией в России.

ИСТОЧНИК KP.RU