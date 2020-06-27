2020-06-27T18:14:46+03:00
Общество

Врач-иммунолог рассказал, как собраться на шашлыки и не заразиться коронавирусом

Специалист оценил ситуации по коронавирусу в России и дал совет, как выбрать качественное мясо для пикника
Анастасия РЫШКОВА
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Врач-иммунолог предупредил, что собираться большими компаниями еще не безопасноВрач-иммунолог предупредил, что собираться большими компаниями еще не безопасноФото: Иван МАКЕЕВ
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После 2,5 месяцев карантинных мер, жители многих городов поспешили на шашлыки. О том какие меры необходимо соблюдать во время пикников на природе и как правильно выбрать мясо для шашлыка рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

- Я считаю, что шашлык должен быть безопасным в первую очередь сам, как мясо. И все приправы, которыми он заправлен, не должны стоять на жаре. Он должен иметь документ проверки от ветеринаров, потому что там могут быть тяжелые, опасные инфекции, такие как, например, лептоспироз, - заявил специалист.

О том, сколько человек допустимо в одном месте Владислав посоветовал уточнить на сайте администрации по месту проживания. По мнению специалиста в большой компании необходимо носить маски, а вот если этот тот человек, с которым вы проживаете, то не обязательно.

- На данный момент выйти на природу с друзьями намного безопаснее, чем пару недель назад, - считает Жемчугов.

Несмотря на то, что вирус в большинстве субъектов РФ отступил, но опасность инфицирования еще сохраняется. Власти рекомендуют гражданам соблюдать максимальные меры безопастности и при первых признаках недомогания обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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