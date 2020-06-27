Протестующие пошли на штурм полицейских участков в Сиэтле и Портленде

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:32:29+03:00

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Участники акций протестов В США атаковали полицейские участки в Сиэтле, штат Вашингтон, и Портленде, штат Орегон.

Как передает Fox News, в ночь на субботу, 27 июня, группа людей попыталась проникнуть внутрь полицейского участка, разбив окно у входа в здание. Правоохранительным органам удалось оттеснить протестующих.

В Портленде инцидент также произошёл в ночь. Участники протестов устроили поджог полицейского участка и ближайших строений, а также спровоцировали стычки с силовиками в других районах.

Напомним, в США акции протеста не утихают после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания. Во многих американских городах демонстрации переросли в беспорядки, а участники акций начали нападать на полицейских. В американском городе Давенпорте, штат Айова, протестующие открыли огонь по силовикам. В результате нападения погибли два человека, двое ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU