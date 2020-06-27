Переболевшие коронавирусом Денис Проценко и Лев Лещенко встретились на футболе

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:13:01+03:00

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В субботу, 27 июня, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" в Петровском парке проходит матч 24 тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и ЦСКА. И в числе почетных гостей первой игры на домашней арене динамовского клуба есть известные люди. В VIP-ложе арены оказались в числе прочих главврач Коммунарки Денис Проценко и один из его звездных пациентов, который тоже переболел коронавирусом - Лев Лещенко. Совместное фото Проценко и Лещенко было опубликовано пресс-службой футбольного клуба "Динамо".

- Они встретились вновь. После Коммунарки теперь на "Динамо"! И это замечательно! Денис Проценко и Лев Лещенко, - гласит подпись к фотографии.

Напомним, что Лев Лещенко во время пика эпидемии коронавируса в нашей стране оказался в числе заболевших и был госпитализирован в Коммунарку. А вот главврач больницы Денис Проценко - тоже переболел коронавирусом, но при этом продолжал работать все это время. И в итоге выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU