Конгресс США намерен выделить Украине 250 млн долларов на военную помощь

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:15:35+03:00

Определенная часть денежных средств «может быть использованы только на летальные средства обороны».

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Вашингтон может выделить Киеву 250 миллионов долларов на военную помощь. Об этом предложении Конгресса США говорится в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год, который начинаются уже в октябре текущего года.

В документе, который подготовил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адам Смит, говорится о том, что средства предоставляют на «поддержку и помощь Вооруженным силам Украины», однако 50 миллионов долларов «могут быть использованы только на летальные средства обороны».

Предложение должны поддержать обе палаты, после чего документ отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, аналогичный документ Адам Смит подготовил в прошлом году. Политик предложил оказать содействие Верховной Раде в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой, и указал в документе ту же самую сумму - 250 миллионов долларов в качестве военной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU