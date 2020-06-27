2020-06-27T19:23:30+03:00
Спорт

Федор Смолов забил "Барселоне": до этого русский форвард забил в Испании "Реалу"

Форвард "Сельты" успешно проводит матчи против топ-клубов испанской Ла Лиги
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В начале 2020 года Федор Смолов забил "Реалу", а теперь - "Барселоне".В начале 2020 года Федор Смолов забил "Реалу", а теперь - "Барселоне".Фото: REUTERS
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Свой второй мяч за "Сельту" забил Федор Смолов. И если первый гол у россиянина был в ворота мадридского "Реала", то вот второй - самой "Барселоне"! Это произошло в начале второго тайма матча 32 тура чемпионата Испании в Ла Лиге. "Сельта" принимает на своем поле "Барселону". И россиянин отличился на 50-й минуте игры. Смолов оказался в одиночестве у ворот "Барсы" и после передачи поулузащитника "Сельты" Окая Йокушлу забил гол.

Для Смолова этот мяч стал вторым в карьере в новой команде. Ранее в феврале этого года форвард сборной России забил мяч в ворота мадридского "Реала" в поединке, который прошел в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

На 59-й минуте матча Смолова убрали в запас. Отыграв час за свою команду, россиянин отправился отдыхать. Его сменил другой форвард "Сельты" - Нолито.

Матч "Сельта" - "Барселона" продолжается в городе Виго, осталось отыграть еще 30 минут. И пока что счет после гола Смолова - 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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