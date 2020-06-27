2020-06-27T19:37:24+03:00
Политика

США хотят выделить почти 3,8 млрд долларов на «сдерживание» России в Европе

Конгресс подготовил проект военного бюджета на 2021 финансовый год
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США хотят выделить почти 3,8 млрд долларов на «сдерживание» России в ЕвропеСША хотят выделить почти 3,8 млрд долларов на «сдерживание» России в ЕвропеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон может выделить почти 3,8 миллиарда долларов направить на программу «Европейская инициатива сдерживания», в рамках которой ведется работа по «сдерживанию» России в Европе. Об этом предложении председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адама Смита говорится в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год, который начинаются уже в октябре текущего года.

На «Европейскую инициативу сдерживания» в Конгрессе предлагают выделить 3,789 миллиарда долларов, которые направят на спутниковую связь, стратегические перевозки морем, дозаправку подводных лодок и противолодочного военного потенциала, которые должны усиливать «сдерживание России».

Новый проект военного бюджета, как и предшествовавшие, должен «продлевать запрет на финансирование любой деятельности, признающей суверенитет Российской Федерации над Крымом».

Кроме того, в проекте бюджета продолжается ограничение военного сотрудничества США с Россией, при этом «расширяя правило толкования, согласно которому запрет не затрагивает двусторонний военный диалог в целях снижения риска возникновения конфликта», в основном связанным с вопросом контакта американского и российского оборонных ведомств по Сирии.

Напомним, в апреле этого года глава Пентагона Марк Эспер сообщил о сокращении расходов на ряд проектов в рамках «Европейской инициативы сдерживания» и заявил, что США перенаправят средства, которые предназначались для сдерживания России в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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