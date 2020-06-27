Опубликовано видео с места аварии на северо-западе Москвы, где разбился мотоциклист
Московские врачи борются за жизнь мотоциклиста, который вечером, 27 июня, разбился в аварии на северо-западе Москвы. ДТП произошло около 18:00 в районе Волоколамского шоссе неподалеку от станции метро Тушинская.Очевидцы рассказывают, что ехавший на мотоцикле мужчина обогнал в потоке несколько машин, однако внезапно потерял управление и врезался в легковой автомобиль.
- Мотоциклист получил повреждения и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе столичной полиции.
По словам источника, мужчина сильно пострадал - помимо переломов рук и ног у него серьезная травма головы.
По словам очевидцев, на дороге из-за аварии в течение примерно получаса были перекрыты две полосы движения. Но сейчас трасса «едет» в штатном режиме.
Мотоциклист попал в ДТП на Волоколамском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU