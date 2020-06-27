2020-06-27T20:01:13+03:00
Спорт

Гол Федора Смолова лишил "Барселону" победы - "Сельта" вырвала ничью 2:2

Поединок в чемпионате Испании завершился неожиданным результатом
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Сельта" лишила победы "Барселону"."Сельта" лишила победы "Барселону".Фото: REUTERS
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Второй мяч Федора Смолова в Испании за "Сельту" оказался невероятно важным и крутым. Непутевый российский футболист забил самой "Барселоне". Гол Смолова помог его клубу из Виго вырвать ничью в поединке с грандом мирового футбола. Поединок, который прошел на стадионе "Балаидос" в городе Виго, завершился вничью 2:2.

Первый мяч в поединке на 20-й минуте игры забил форвард "Барселоны" Луис Суарес. После перерыва именно гол Федора Смолова переломил ход поединка - он отличился на 50-й минуте поединка. Для него этот мяч - второй в поединках за "Сельту". Ранее он забивал в феврале 2020 года мадридскому "Реалу".

Ну а спустя 10 минут Смолов покинул поле. И тут же "Барселона" вышла вперед - Суарес забил второй мяч в этой игре. Исход поединка решился на 88-й минуте встречи. Напарник Смолова по атаке Яго Аспас забил прямым ударом со штрафного, положив мяч в угол ворот каталонцев.

Счет 2:2 сохранился до конца поединка. После этой встречи "Барселона" с 69 очками - первая. Но у мадридского "Реала" - на очко меньше и одна игра в запасе. А вот "Сельта" с 34 очками теперь на 16-й позиции в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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