2020-06-27T20:57:57+03:00
Спорт

"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью 0:0 в матче 24 тура чемпионата России по футболу

Динамовская команда сыграла сильнейшим составом против армейцев
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА сыграл против "Динамо".ЦСКА сыграл против "Динамо".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 27 июня, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" в Петровском парке прошел матч 24 тура чемпионата России по футболу. "Динамо" принимало столичный ЦСКА и для "бело-голубых" эта игра стала первой после перерыва. Все дело в том, что неделю назад поединок с "Краснодаром" пришлось перенести из-за вспышки коронавируса у некоторых игроков. И все ждали - каким составом выйдет на поле "Динамо".

Ответ последовал утром - не молодежкой, а сильнейшими и здоровыми футболистами. Этой новости обрадовались в составе ЦСКА и таким образом удалось избежать ситуации, которая возникла неделю назад. Тогда в матче "Сочи" - "Ростов" на поле вышли, фактически, школьники, которые проиграли профессионалам во главе с Кокориным со счетом 1:10.

Матч "Динамо" и ЦСКА получился довольно напряженным и динамичным. Однако же голов зрители так и не увидели. И после поражения 0:4 от "Зенита" столичные армейцы разжились одним очком в выездной игре с динамовцами.

ЦСКА после этой ничьи с 37 очками остался на 5 месте в турнирной таблице. У "Динамо" - 31 очко и 7 место в таблице Премьер-Лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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