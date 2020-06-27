Российские Ту-142МК совершили полеты при сопровождении истребителей Норвегии и США
В субботу, 27 июня, семь российских дальних противолодочных самолетов Ту-142МК выполнили полеты над нейтральными водами. Для их сопровождения в воздух свои истребители поднимали Норвегия и США
Три российских самолета совершили поле над Баренцевым и Норвежским морями в сопровождении норвежских истребителей F-16. Над северной частью Тихого океана четыре самолета ВКС России сопровождали американские истребители F-22.
В Министерстве обороны России отмечают, что все полеты совершались согласно международному законодательству.
Напомним, накануне стало известно о том, что 27 июня американский военный самолет совершил очередной многочасовой полет вдоль российского побережья – вблизи Крыма Севастополя и Новороссийска. Незадолго до этого, 26 июня, российские военные подняли в небо истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота для перехвата американского самолета-разведчика, который сразу же изменил свое направлении
Ту-142 совершили полеты при сопровождении F-16 и F-22.
ИСТОЧНИК KP.RU