2020-06-27T21:03:19+03:00
Политика

Российские Ту-142МК совершили полеты при сопровождении истребителей Норвегии и США

Семь самолетов ВКС РФ выполнили полеты над нейтральными водами [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские Ту-142МК совершили полеты при сопровождении истребителей Норвегии и США. Кадр видео Минобороны РФРоссийские Ту-142МК совершили полеты при сопровождении истребителей Норвегии и США. Кадр видео Минобороны РФФото: Кадр видео
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В субботу, 27 июня, семь российских дальних противолодочных самолетов Ту-142МК выполнили полеты над нейтральными водами. Для их сопровождения в воздух свои истребители поднимали Норвегия и США

Три российских самолета совершили поле над Баренцевым и Норвежским морями в сопровождении норвежских истребителей F-16. Над северной частью Тихого океана четыре самолета ВКС России сопровождали американские истребители F-22.

В Министерстве обороны России отмечают, что все полеты совершались согласно международному законодательству.

Напомним, накануне стало известно о том, что 27 июня американский военный самолет совершил очередной многочасовой полет вдоль российского побережья – вблизи Крыма Севастополя и Новороссийска. Незадолго до этого, 26 июня, российские военные подняли в небо истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота для перехвата американского самолета-разведчика, который сразу же изменил свое направлении

Ту-142 совершили полеты при сопровождении F-16 и F-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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