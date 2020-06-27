Ученые рассказали о «зловещей щупальце» коронавируса

27 Июнь 2020 2020-06-27T21:28:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирусная инфекция нового типа имеет специальные нити, которые протягивает от пораженных клеток к соседним и заражённые клетки превращаются в «зомбиподобные». К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско после проведения исследования с использованием сверхмощного электронного микроскопа

Глава научной группы профессор Невин Кроган пояснил, что нити пробивают оболочку клеток, после чего вирус распространяется по ним, как по трубам, все больше и больше поражая организм.

По словам ученых, благодаря таким «зловещим щупальцам» коронавирус распространяется по организму как опухоль. Невин Кроган отметил, что коронавирус ищет «ахиллесову пяту клетки» точно так же, как делают рак и ВИЧ. Исходя из такого вывода эксперты определили препараты против онкологических заболеваний, которые вероятно помогут в борьбе с пневмонией COVID-19.

Американские исследователи отобрали пять препаратов для лечения рака, которые можно применять при терапии от коронавирусной инфекции. Специалисты протестировали лекарства на клетках почек зеленых мартышек и человеческих почках.

ИСТОЧНИК KP.RU