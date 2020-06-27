2020-06-27T22:02:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 9,6 млн

Общее количество жертв составляет 491 128 человека
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 9,6 млнЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 9,6 млнФото: REUTERS
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По состоянию на субботу, 27 июня 2020 года, в разных странах мира количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции превысило 9,6 миллиона, а число жертв заболевания уже увеличилось до 491 тысячи. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Только за минувшие сутки в мире подтвердили 179 316 новых случая инфицирования COVID-19, а число умерших в результате заражения новой инфекцией возросло на 6 866.

Таким образом, за все время пандемии в мире зафиксировали уже 7 690 708 заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов составляет 491 128.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала, что количество подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции в мире превысит 10 миллионов уже на следующей неделе. 24 июня, когда организация делала это заявление число инфицированных уже превышало 9,1 миллиона.

Лидером по количеству заболевших остаются Соединенные Штаты, где подтвердили уже более 2,4 миллиона случаев инфицирования COVID-19. За ними следует Бразилия, где количество заболевших на данный момент резко увеличилось и составляет почти 1,9 миллиона человек. На третьем месте находится Россия, где были заражены более 606 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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