2020-06-27T22:32:14+03:00
Общество

Китайский блогер назвал русские блюда, которые «невозможно забыть»

Гуляш китаец сравнил с «отражением души русского народа»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Китайский блогер назвал русские блюда, которые «невозможно забыть»Китайский блогер назвал русские блюда, которые «невозможно забыть»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Китайский блогер рассказал своим подписчикам об особенностях русской кухни и назвал русские блюда, вкус которых «невозможно забыть».

Большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд - именно такие особенности по мнению пользователь китайской платформы Sohu характеризуют русские блюда.

Кроме того, он считает, что русские блюда легко узнать по обилию лука и чеснока, а из-за того, что большая часть россиян живет в европейской части страны, русскую кухню фактически является частью европейской.

Одним из главных деликатесов китаец назвал икру. «Наиболее ценной является черная икра, которую дают осетры - альбиносы. Чем крупнее и светлее зерно такой икры, тем выше она ценится», - написал он.

Русский холодец блогер выделил за его прозрачность, вкус и нежность мяса, а гуляш сравнил с «отражением души русского народа». Запомнились ему и копченые колбасы, которые, по его мнению, имеют мягкую консистенцию и приятный аромат

Китаец отметил, что борщ пришел с Украины, но в его стране все называют его «русским супом». Отдельно он выделил и «русские пельмени».

«Говорят, что русские пельмени родом из Китая. Они похожи на наши пельмени. Тем не менее имеют некоторые специфические начинки, такие как картофельные, творожные или вишнёвые», - отметил блогер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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