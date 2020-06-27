Площадь пожара в Подольске возросла до 3000 кв.м.

27 Июнь 2020 2020-06-27T22:54:51+03:00

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Вечером в субботу, 27 июня, поступило сообщение о пожаре в производственно-складском ангаре в Подольске. Как сообщает МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытое возгорание в ангаре наблюдалось на площадь 400 квадратных метров, часть кровли обрушилась, позже площадь пожара возросла до 3 000 квадратных метров.

В ведомстве уточняют, что на момент возгорания людей в здании ангара не было. «Ситуация находится под контролем», - говорится в сообщении МЧС

На данный момент к тушению привлечено 52 человека и 16 единиц техники. К месту происшествия должна приехать лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе.

Напомним, несколько дней назад, 24 июня, произошел пожар на Лермонтовском проспекте в Москве, очевидцы сообщали о едком дыме, заявляли, что загорелось несколько бытовок и вагончиков недалеко от автомобильной заправки.

ИСТОЧНИК KP.RU