27 Июнь 2020 2020-06-27T23:06:01+03:00

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Украинский лидер Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм конституции незалежной и пытаются «поставить их на службу своим узкополитическим интересам». Такое заявление сделал председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук накануне Дня основного закона страны.

«Украина отмечает 24-ю годовщину принятия конституции. Предвидя бравурные речи и поздравления президента Украины В. А. Зеленского и его команды, хочу напомнить им те нормы основного закона, которые они грубо нарушают, предавая интересы украинских граждан и страны», - заявил политик.

По его словам, президентом Украины нарушается статья 1 Конституции, определяющую Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государств. Медведчук отмечает, что проводимая украинской властью политика «насильственной украинизации» антиконституционна, дискриминационна и нарушает права миллионов украинских граждан.

Напомним, ранее об отсутствии государства на Украине заявил глава украинского Исполнительного комитета реформ незалежной Михаил Саакашвили и заявил, что украинские чиновники преследуют собственные интересы.

ИСТОЧНИК KP.RU