2020-06-27T23:06:01+03:00
Политика

Зеленского обвинили в нарушении Конституции

Медведчук выдвинул свои обвинения накануне дня основного закона Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Зеленского обвинили в нарушении КонституцииЗеленского обвинили в нарушении КонституцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинский лидер Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм конституции незалежной и пытаются «поставить их на службу своим узкополитическим интересам». Такое заявление сделал председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук накануне Дня основного закона страны.

«Украина отмечает 24-ю годовщину принятия конституции. Предвидя бравурные речи и поздравления президента Украины В. А. Зеленского и его команды, хочу напомнить им те нормы основного закона, которые они грубо нарушают, предавая интересы украинских граждан и страны», - заявил политик.

По его словам, президентом Украины нарушается статья 1 Конституции, определяющую Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государств. Медведчук отмечает, что проводимая украинской властью политика «насильственной украинизации» антиконституционна, дискриминационна и нарушает права миллионов украинских граждан.

Напомним, ранее об отсутствии государства на Украине заявил глава украинского Исполнительного комитета реформ незалежной Михаил Саакашвили и заявил, что украинские чиновники преследуют собственные интересы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве скончались еще 24 пациентов с коронавирусом
Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции составила 75%
Предложение провести спецсессию ГА ООН по коронавирусу поддержали 130 стран
Зеленского обвинили в нарушении Конституции
Площадь пожара в Подольске возросла до 3000 кв.м.
Китайский блогер назвал русские блюда, которые «невозможно забыть»
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 9,6 млн
На Украине предложили ввести пошлины на российские нефтепродукты
Ученые рассказали о «зловещей щупальце» коронавируса
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью 0:0 в матче 24 тура чемпионата России по футболу
Российские Ту-142МК совершили полеты при сопровождении истребителей Норвегии и США
«Талибан»* опроверг сообщение американской прессы о связях с Россией
Гол Федора Смолова лишил "Барселону" победы - "Сельта" вырвала ничью 2:2
Американский самолет совершил очередной полет вдоль Крыма и Кубани
В Германии не исключили повторного закрытия границ внутри ЕС
Опубликовано видео с места аварии на северо-западе Москвы, где разбился мотоциклист
США хотят выделить почти 3,8 млрд долларов на «сдерживание» России в Европе
Федор Смолов забил "Барселоне": до этого русский форвард забил в Испании "Реалу"
Переболевшие коронавирусом Денис Проценко и Лев Лещенко встретились на футболе
Конгресс США намерен выделить Украине 250 млн долларов на военную помощь
Коронавирус нашли у министра обороны Сербии
Почему отменили гол Соболева в матче Спартак - Уфа: опубликовано видео спорного момента
Протестующие пошли на штурм полицейских участков в Сиэтле и Портленде
"Спартак" сыграл вничью 0:0 с "Уфой" в матче 24 тура чемпионата России
Врач-иммунолог рассказал, как собраться на шашлыки и не заразиться коронавирусом