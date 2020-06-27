Предложение провести спецсессию ГА ООН по коронавирусу поддержали 130 стран

27 Июнь 2020 2020-06-28T00:06:51+03:00

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Предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 поддержали около 130 стран – членов Организации.

Об этом рассказал представитель президентской администрации Хикмет Гаджиев, уточнив, что Алиев выступил с такой инициативой на онлайн-саммите Движения неприсоединения, и его идею единогласно поддержали в Нью-Йорке 120 стран, которые входят в Движение. А на данный момент, по данным Баку, провести спецсессию по коронавирусу согласны около 130 государств.

Гаджиев выразил уверенность в том, что специальная сессия ГА ООН поможет мобилизовать международное сообщество в борьбе с пандемией и «внесет положительный вклад в поиск глобального ответа на эту глобальную угрозу», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 9,6 миллиона, а число жертв заболевания COVID-19 увеличилось до 491 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU