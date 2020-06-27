2020-06-27T23:39:42+03:00
Политика

Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции составила 75%

Участниками электронного голосования стали уже почти 880 тысяч человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%Фото: Артем КИЛЬКИН
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Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции России, в котором принимают участие жители Москвы и Нижегородской области, достигла 75%. К этому часу дистанционно проголосовали уже почти 879,7 тысячи человек.

«Пересекли три четверти на электронном голосовании. Явка по обоим субъектам Федерации – Москве и Нижегородской области - 75%», - сообщил ТАСС заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор онлайн-голосования Алексей Венедиктов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, дистанционное голосование началось в 10:00 четверга, 25 июня, и завершится оно 30 июня в 20:00 (по московскому времени). До окончания онлайн-голосования осталось меньше трёх суток. Сайт системы elec.2020og.ru работает без сбоев.

Ранее сообщалось, что в общей сложности на электронное голосование были зарегистрированы около 1,2 миллиона избирателей – 1190726 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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