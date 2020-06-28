2020-06-28T01:05:48+03:00
Политика

Китай призвал Канаду прекратить «безответственные заявления» по делу задержанных в КНР канадцев

Пекин отмечает, что Оттава пытается оказывать на него давление с помощью «мегафонной дипломатии»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пекин призвал Оттаву отказаться от «мегафонной дипломатии» по делу задержанных в КНР канадцевПекин призвал Оттаву отказаться от «мегафонной дипломатии» по делу задержанных в КНР канадцевФото: REUTERS
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Китай призвал Канаду прекратить делать «безответственные заявления» в связи с задержанием двух канадских граждан в КНР, а также оставить попытки оказывать на Пекин давление с помощью «мегафонной дипломатии». С таким заявлением в ночь на воскресенье, 28 июня, выступило китайское посольство в Оттаве.

Речь идет о владельце международной организации Paektu Cultural Exchange Майкле Спэйворе и бывшем канадском дипломате, ныне сотруднике «Международной кризисной группы» (ICG) Майкле Ковриге, которых задержали в Поднебесной после того, как в декабре 2018 года в Ванкувере арестовали финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Вашингтон и Оттава неоднократно требовали освободить их обоих, однако Пекин держит канадцев под стражей, а 19 июня 2020 года прокуратура Китая предъявила им обвинения в шпионаже.

В заявлении диппредставительства также говорится, что «китайская сторона вновь призывает канадскую сторону серьезно воспринимать позицию Китая, искренне уважать дух верховенства закона и независимость китайской судебной системы», передает ТАСС.

На днях премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что союзники и партнеры его страны продолжают оказывать давление на власти КНР, пытаясь добиться освобождения канадцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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