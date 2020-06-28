2020-06-28T01:37:01+03:00
Политика

Белый дом: Трамп ничего не знал об обвинениях NYT в одрес России

Вашингтонская администрация опровергла заявление газеты о том, что президент США ознакомлен с данными разведки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп не был ознакомлен с данными американской разведки, на которые ссылается в своей статье об Афганистане и России газета The New York Times. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, опровергая изложенную в публикации информацию о том, что выводы разведки были представлены главе государства еще «несколько месяцев назад».

Макинэни отметила, что президентская администрация «получает тысячи отчетов разведки в день, и они подвергаются строгому анализу». Подчеркнув, что «Белый дом обычно не комментирует утверждения в отношении разведывательной деятельности или внутренние обсуждения», она сообщила, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы» о том, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам вознаграждение за атаки на американских военных, как утверждал автор скандальной статьи.

Ар словам Макинэни, это говорит «о неточности материала NYT, ошибочно предположившей, что президент Трамп был проинформирован по этому вопросу», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что статья спровоцировала угрозы в адрес российских дипломатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американская газета обвинила Россию в том, чем США занимались 10 лет

Газета The New York Times «оглушила» читателей сенсацией: Россия тайно предлагала талибам вознаграждение за убийства военных США в Афганистане. После лживых публикаций российским дипломатам стали поступать угрозы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белый дом: Трамп ничего не знал об обвинениях NYT в одрес России
Китай призвал Канаду прекратить «безответственные заявления» по делу задержанных в КНР канадцев
Полиция Глазго назвала имя напавшего на людей в приюте для мигрантов
В Ирландии сменился премьер-министр
В Москве скончались еще 24 пациентов с коронавирусом
Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции составила 75%
Предложение провести спецсессию ГА ООН по коронавирусу поддержали 130 стран
Зеленского обвинили в нарушении Конституции
Площадь пожара в Подольске возросла до 3000 кв.м.
Китайский блогер назвал русские блюда, которые «невозможно забыть»
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 9,6 млн
На Украине предложили ввести пошлины на российские нефтепродукты
Ученые рассказали о «зловещей щупальце» коронавируса
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью 0:0 в матче 24 тура чемпионата России по футболу
Российские Ту-142МК совершили полеты при сопровождении истребителей Норвегии и США
«Талибан»* опроверг сообщение американской прессы о связях с Россией
Гол Федора Смолова лишил "Барселону" победы - "Сельта" вырвала ничью 2:2
Американский самолет совершил очередной полет вдоль Крыма и Кубани
В Германии не исключили повторного закрытия границ внутри ЕС
Опубликовано видео с места аварии на северо-западе Москвы, где разбился мотоциклист
США хотят выделить почти 3,8 млрд долларов на «сдерживание» России в Европе
Федор Смолов забил "Барселоне": до этого русский форвард забил в Испании "Реалу"
Переболевшие коронавирусом Денис Проценко и Лев Лещенко встретились на футболе
Конгресс США намерен выделить Украине 250 млн долларов на военную помощь
Коронавирус нашли у министра обороны Сербии
Почему отменили гол Соболева в матче Спартак - Уфа: опубликовано видео спорного момента
Протестующие пошли на штурм полицейских участков в Сиэтле и Портленде
"Спартак" сыграл вничью 0:0 с "Уфой" в матче 24 тура чемпионата России
Врач-иммунолог рассказал, как собраться на шашлыки и не заразиться коронавирусом