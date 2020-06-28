Туроператоры России отменяют зарубежные туры на июль
При этом клиентам предоставляется возможность изменить даты и направление своих поездок
Туроператоры аннулируют июльские туры в другие страныФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Неопределенная ситуация с возобновлением международного сообщения вынудила многих крупных туроператоров России аннулируют путевки на зарубежные курорты на июль. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц», - говорится в сообщении АТОР.
О намерении перенести туры с вылетами в июле уже сообщили такие российские операторы, как PEGAS Touristik, ANEX Tour, Coral Travel, TEZ Tour, а также «Интурист».
ИСТОЧНИК KP.RU