2020-06-28T01:53:54+03:00
Туризм

Туроператоры России отменяют зарубежные туры на июль

При этом клиентам предоставляется возможность изменить даты и направление своих поездок
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Туроператоры аннулируют июльские туры в другие страныТуроператоры аннулируют июльские туры в другие страныФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Неопределенная ситуация с возобновлением международного сообщения вынудила многих крупных туроператоров России аннулируют путевки на зарубежные курорты на июль. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц», - говорится в сообщении АТОР.

О намерении перенести туры с вылетами в июле уже сообщили такие российские операторы, как PEGAS Touristik, ANEX Tour, Coral Travel, TEZ Tour, а также «Интурист».

ИСТОЧНИК KP.RU

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