2020-06-28T02:16:19+03:00
Общество

Детский омбудсмен прокомментировала оправдание отца-насильника в Татарстане

Кузнецова считает, что в ситуации «необходимо разобраться тщательнейшим образом»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна КузнецоваУполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна КузнецоваФото: Елена КРИВЯКИНА
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова внимательно следит за ситуацией в Татарстане, где накануне суд оправдал мужчину, которого обвиняли в сексуальном насилии в отношении собственной полуторагодовалой дочери.

Комментируя решение суда, детский омбудсмен сказала, что «в ситуации необходимо разобраться тщательнейшим образом, ведь речь идет о защите прав полуторагодовалого ребенка, который даже не может рассказать, что с ним произошло».

«Вопрос остается на нашем контроле до полного его разрешения», - добавила она.

В сообщении пресс-службы детского омбудсмена говорится, что Анна Кузнецова подключила уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, сделала необходимые для защиты прав и интересов девочки запросы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 октября 2019 года отец троих детей позвонил жене на работу и сообщил, что у младшей дочери открылось кровотечение, однако «Скорую» ребенку вызывать не хотел. Когда же девочка все же попала в больницу, у нее обнажили характерные при сексуальном насилии травмы, сообщили в полицию. А в пятницу, 26 июня, мужчину оправдали: суд не усмотрел в его действиях состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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