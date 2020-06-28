Число заразившихся коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

28 Июнь 2020 2020-06-28T02:58:28+03:00

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Число заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 2,5 миллиона, жертвами заболевания COVID-19 стали уже более 125 тысяч американцев. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU