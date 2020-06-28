2020-06-28T03:42:42+03:00
Политика

Помпео: Нельзя допустить, чтобы Китай считал Южно-Китайское море частью своей империи

Госсекретарь США пообещал вскоре выступить с заявлением по этому вопросу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не позволят Китаю считать Южно-Китайское море частью своей империи. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, пообещав вскоре выступить с заявлением по этому вопросу.

«Нельзя допустить, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей морской империи», - написал Помпео на своей странице в Twitter, добавив, что в ближайшее время «будет больше информации».

Глава госдепа также отметил, что Вашингтон «приветствует твердое намерение лидеров стран АСЕАН урегулировать споры в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом, включая (нормы Конвенции ООН по морскому праву) ЮНКЛОС».

Напомним, как писал сайт kp.ru, осенью 2018 года командование ВМС США всерьез рассматривало идею устроить Китаю демонстрацию силы в Тихом океане. Такое предложение в Пентагоне прозвучало после того, как китайский эсминец выпроводил американского «собрата» из Южно-Китайского моря, из-за которого Штаты и КНР регулярно высказывают друг другу претензии.

Между тем, другие страны региона призывают оставить это море «зоной, свободной от вооружения и эскалации». Напомним, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря являются предметом территориальных споров Китая, Японии, Малайзии, Тайваня, Брунея, Вьетнама и Филиппин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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