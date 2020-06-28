2020-06-28T04:04:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Испытания вакцины проводятся в госпитале БурденкоИспытания вакцины проводятся в госпитале БурденкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Вирусолог пояснил, что «обычно клинические испытания подобных вакцин проводятся несколько лет в три этапа», однако в условиях продолжающейся пандемии «вакцину могут ввести в максимально короткие сроки, какие-то фазы испытаний могут быть сокращены на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора».

«При этом некоторые её параметры останутся неуточнёнными, например, продолжительность действия», - добавил специалист в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что вторую и третью фазу испытаний в таком случае могут сделать более массовой: еще незарегистрированный препарат будут применять в лечебных учреждениях в рамках клинических испытаний, и это позволит исследователям собирать более полные данные о его действии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса, 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев, вторую группу привили через пять дней. Потом в Минобороны рассказали, как люди себя чувствуют после введения сыворотки. Ни у кого из них нет осложнений или побочных реакций.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.

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Начальник института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавируса рассказал в интервью «Комсомольской правде» о ее испытаниях (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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