В США работники «Диснейленда» протестуют против его открытия

28 Июнь 2020 2020-06-28T04:31:42+03:00

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Сотрудники парка «Диснейленд» в американском штате Калифорния устроили акцию протеста против планов по скорому открытию на фоне пандемии коронавируса, сообщает телеканал CBS Los Angeles.

Ранее сообщалось, что парк «Диснейленд» и «Парк приключений Диснея в Калифорнии» планирует открыться 17 июля. Однако на этой неделе открытие тематического парка было перенесено на неопределенный срок в связи с поздней публикацией рекомендаций по работе со стороны властей.

ИСТОЧНИК KP.RU