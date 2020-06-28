Львовский журналист заявил, что ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков»
Львовский журналист, блогер и телеведущий Остап Дроздов, достаточно известный своими русофобскими высказываниями, оказывается, ненавидит не только нашу страну, но и свою собственную. В этом скандальный представитель украинской прессы признался в эфире YouTube-канала ISLND TV, заявив, что ненавидит Украину из-за населяющих ее «придурков», которые, по его словам, на президентских выборах в прошлом году проголосовали за «обитателя дна».
«У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек», - признался Остап Дроздов.
Кроме того, он заявил, что единственная цель существования Незалежной – быть антиподом России, «другой цели существования независимой Украины нет», а если страна станет «пророссийской, то тогда это не Украина».
Напомним, сайт kp.ru неоднократно писал об этом журналисте из Львова. Например, в конце прошлого года он заявил, что русскоязычные дети на Украине должны «исчезнуть как вид», а недавно пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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